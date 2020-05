Il caso Rabiot potrebbe presto sgonfiarsi. L'ex PSG non sarebbe rientrato a Torino in risposta al taglio stipendi imposto dalla Juve ma secondo quanto riporta L'Equipe, il francese avrebbe deciso di tornare a Torino già nella giornata di domani. Rabiote la sua decisione di non rientrare nei giorni scorsi aveva indispettito la Juventus che tuttavia non aveva multato il calciatore perché di fatto non ha infranto nessuna regola.Sì, perché la società ha richiamato i calciatori dall'estero una volta avuto il via libera per gli allenamenti individuali alla Continassa. Allenamenti che però sono facoltativi. Sulla carta infatti i calciatori possono restare ad allenarsi a casa, cosa che ha deciso di fare il centrocampista francese., Cristiano Ronaldo, si è subito adoperato per rientrare in Italia e terminare la quarantena in tempo per la ripresa degli allenamenti individuali. Ora però il caso potrebbe velocemente sgonfiarsi, ovviamente senza sanzioni. Al suo ritorno in Italia Rabiot dovrà seguire i 14 giorni di quarantena imposti dall'ultimo DPCM firmato dal Premier Conte.