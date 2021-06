Questa mattina c'è stato l'interrogatorio del calciatore del Genoa ed ex Juve Manolo Portanova. Al Tribunale di Siena, il giocatore, accusato insieme ad altre persone - due ai domiciliari, come Manolo, e un minorenne a piede libero sotto processo al Tribunale dei minori di Firenze - di violenza sessuale di gruppo, si è avvalso la facoltà di non rispondere.



IL RACCONTO - Come riporta Repubblica, Portanova non è stato accompagnato dal suo legale, l'avvocato Bordoni, ma da un suo assistente. Nel corso della giornata, sono atteso gli interrogatori degli altri due indagati, tra mercoledì e giovedì sono attesi gli esami della Guardia di Finanza sui cellulari sequestrati agli accusati. La vittima ha parlato di video e foto realizzati durante l'abuso.