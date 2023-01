Il padre di Manolo Portanova, Daniele, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX, dove ha fatto il punto sul caso che vede coinvolti i suoi due figli.SENSAZIONI - 'Leggo e rileggo le carte del processo che vedono coinvolti i miei due figli e posso dire che la sentenza è stata sorprendente. Manolo è un guerriero come me e sono convinto che supererà anche questa. Lo rivedremo presto in campo'.SULLA CONDANNA - 'Per la prima volta in vita mia mi sono sentito amareggiato, un padre ha l'obbligo di crescere ed educare, ma anche di proteggere i figli. Ho provato amarezza e rabbia, ma sono assolutamente convinto dell'innocenza dei miei figli. Non ho dubbi che Manolo sia innocente, sarà colpevole quando e se tutti i gradi di giudizio avranno confermato la sentenza'.SUL GENOA - 'Il Genoa è una società sportiva, e come tale ha il diritto di tutelarsi nel modo che ritiene più opportuno. Con il club c'è un costante dialogo, Manolo continua ad allenarsi regolarmente. Non ci sentiamo traditi dal Genoa'.