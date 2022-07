Ben sette ore, in forma semiprotetta: tanto è durato l'interrogatorio della donna che ha denunciato una violenza sessuale di gruppo per cui sono accusati il giocatore del Genoa Manolo Portanova e altri due giovani."Sarebbe assolutamente improprio dire come è andata o come non è andata, no comment" ha detto l'avvocato Gabriele Bordoni, legale difensore di Portanova, all'uscita dal tribunale. "È stato un interrogatorio pesante, lunghissimo, la ragazza ha risposto a tutte le domande, secondo noi è una ragazza molto credibile" ha commentato Chiara Bini, avvocato dell'associazione Donna Chiama Donna ammessa come parte civile.