"Avevo paura. Entrambi mi hanno puntato le pistole addosso. Minacciato in questo modo, dissi loro che avrei pagato ma si misero a gridare: 'Stai zitto, guarda in basso'. Uno dei due incappucciati parlò all'orecchio di Roushdane; quando se ne andarono, Roushdane mi disse che dovevo pagarli, altrimenti eravamo tutti in pericolo". A parlare è Paul, stando a quanto riportato da Le Monde che ha ricostruito lafatta il mese scorso dal centrocampista dellaagli inquirenti, nell'ambito delle indagini sul delicato caso che vede coinvolti in prima persona anche i suoi. I fatti risalgono al 19 marzo 2022, giornata che il francese aveva trascorso in gran parte con un amico d'infanzia, Boubacar C., a Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), la sua città natale, approfittando del ritiro della Nazionale.Verso mezzanotte, mentre si apprestava a tornare nel suo hotel parigino, Paul venne condotto da altri amici del quartiere, Adama C. e i fratelli Roushdane e Machikour K., in un appartamento a Chanteloup-en-Brie. Qui fu costretto a spegnere il telefono, che gli venne sequestrato; dopo pochi minuti fecero irruzione in casa due uomini incappucciati, con addosso giubbotti antiproiettile e pesantemente armati. Pogba venne quindi "invitato" da Roushdane C. a pagare, di cui 3 in contanti, per la protezione che quei due uomini gli avrebbero fornito per anni.