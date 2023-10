Nel caso che venisse dimostrato "che qualsiasi assunzione o uso si sia verificato fuori competizione e non sia correlato alla prestazione sportiva", come riportato nel regolamento antidoping, Pogba potrebbe ricevere una squalifica di soli tre mesi. Questa sarebbe chiaramente l'ipotesi più ottimistica ma non sarà facile per il giocatore dimostrarlo. In tal senso, l'aver richiesto le controanalisi non aiuta nel riuscire a raggiungere l'obiettivo sperato.