Alla vigilia del derby di Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dello United, ha risposto a distanza a Mino Raiola dopo le dichiarazioni del super procuratore che hanno di fatto messo in vendita Paul Pogba, con la Juventus spettatrice parecchio interessata. Ecco cos'ha detto Solskjaer: "Parlo con i miei giocatori ogni giorno, questo vale anche per Paul.mentre qualunque cosa dicano gli agenti dei giocatori non mi influenza in alcun modo. Ho già detto il mio pensiero a riguardo".