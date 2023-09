Intervenuto ai microfoni de La Stampa, anche Aldoha detto la sua sul caso di positività aldi Paul. Ecco il suo pensiero: "Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, non credo sia possibile né giusto commentare. Ci sono troppi aspetti e tutti molto delicati, che bisognerebbe conoscere a fondo per rispetto. Di sicuro però non si può che riconoscere la sfortuna che sta accompagnando Pogba e lada quando è iniziata questa seconda vita insieme".