Nuove indiscrezioni sul, sul quale è in corso un'indagine per fare luce, principalmente, sul presunto tentativo di estorsione portato avanti nei suoi confronti dal fratello maggiore. Secondo quanto rivelato da Francetvinfo, nella seconda udienza è emerso che il centrocampista dellanon ha mai "assoldato" un santone per fare un sortilegio al connazionale Kylian, e anzi è sicuro che il congiunto stia agendo contro di lui sotto pressione dei racket. Sempre stando a Francetvinfo, pare inoltre che Mathias abbia chiesto al Polpo di "pensare a noi" al momento del bonus alla firma con il club bianconero. Intanto, dall'inizio del caso, Paul avrebbe cambiato due volte il numero di telefono per non farsi raggiungere, senza successo, mentre per la madre è stata chiesta una protezione dopo che ignoti, nel mese di luglio, avevano fatto irruzione in casa sua.