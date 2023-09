C'era attesa per la richiesta delle contro-analisi da parte di Paul Pogba, il tempo per presentarla sarebbe scaduto giovedì alle 17. Non si arriverà sul gong, il centrocampista francese l'ha già presentata nelle scorse ore. Un atto dovuto o quasi, un passaggio inevitabile per quanto siano minime le probabilità di ottenere un responso negativo dopo la positività riscontrata al test antidoping effettuato domenica 20 agosto dopo Udinese-Juventus: metaboliti del testosterone, questa la sostanza che ha scatenato l'ennesimo ciclone addosso a Pogba, quello che rischia di essere definitivo almeno per quel che riguarda il suo rapporto con la Juve se non addirittura per la sua carriera. Anche perché ormai è diventata di dominio pubblico la circostanza che avrebbe reso positivo il test di Pogba: l'utilizzo di un integratore acquistato in Florida sotto consiglio di un medico personale, senza passare dal via del consulto con lo staff della Juve, informato soltanto dopo la notifica della sospensione cautelare da parte del Tribunale Nazionale Antidoping. In ogni caso le contro-analisi, come annunciato da Rafaela Pimenta già lunedì sera, sono state richieste. E poi?Scopri in gallery tutti i prossimi passi del caso Pogba.