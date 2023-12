Quattro anni di squalifica, una sentenza che perpotrebbe segnare la fine della sua carriera calcistica. La richiesta proviene dalla Procura antidoping a seguito della positività al testosterone del centrocampista francese, confermata dopo Udinese-Juventus e dalle successive controanalisi. La decisione di non patteggiare significa che si andrà a processo, con il Tribunale nazionale antidoping chiamato a determinare la durata dell'assenza dal campo del giocatore. La sentenza finale è prevista per inizio 2024, dopo la metà di gennaio.La, proponendo la massima pena prevista per i casi di doping. La richiesta è arrivata dopo la valutazione delle memorie difensive presentate dai legali e periti di Pogba, i quali non sono riusciti a convincere l'accusa, senza alcuna attenuante considerata. La sospensione del giocatore è iniziata l'11 settembre quando è stato sospeso dal Tribunale antidoping per la positività ai controlli del 20 agosto. Non ha potuto partecipare ad allenamenti o partite da quel momento, e la conferma della sospensione è giunta con le controanalisi.Il futuro della Juventus con Pogba è ancora incerto. L'ipotesi di un patteggiamento è stata esclusa,. La dirigenza valuterà poi la durata della squalifica per decidere come procedere con l'entourage del giocatore. La Juventus sembra orientata verso una risoluzione consensuale per liberarsi degli 8 milioni di euro netti annui dovuti a Pogba fino al 2026, risparmiando circa 30 milioni. In caso di mancato accordo, il club potrebbe risolvere unilateralmente il contratto rivolgendosi al collegio arbitrale. Attualmente, lo stipendio di Pogba è sospeso, come previsto in caso di doping, e la Juventus sta valutando gli effetti del Decreto Crescita. L'addio potrebbe essere posticipato a giugno, a seconda della data della sentenza.