L'inchiesta è stata aperta e le indagini in sono in corso, ma intanto tra i fratelli Pogba interviene mammache cerca di mediare. Lo riporta l’Equipe - che racconta anche un’altrache la donna farà uscire una biografia del centrocampista della Juventus, a novembre - che spiega come Yeo Moriba, che ha sporto denuncia con Paul contro Mathias, ora sarebbe intenzionata a riunire i due intorno a un tavolo per una riconciliazione. In ballo una causa per estorsione e minacce, ma nelle ultime ore un approccio più calmo sembra più plausibile. E così andrebbero lette anche le parole dell’avvocato di Mathias dei giorni scorsi, dai toni decisamente più pacati. Le prossime puntate, chiosa la Gazzetta, potrebbero portareal lieto fine, con la pace tra i due fratelli, sotto l’elegia di mamma Yeo Moriba.