Come racconta Gazzetta, nella «lettera di deferimento», la procura antidoping dovrà dire: caro, per noi tu sei colpevole di questo reato e la sanzione giusta è questa, hai 20 giorni di tempo per dire se l’accetti. Lo juventino potrebbe così provare la strada dell’ulteriore sconto con un’ammissione circostanziata. Altrimenti, si andrebbe al processo sportivo davanti al Tribunale Nazionale Antidoping. Altra possibilità è chiedere l’«udienza unica» presso il Tribunale Arbitrale dello Sport senza passare quindi per la nostra giustizia sportiva. Su cui, però, sarebbe necessario il via libera di Nado Italia e Wada. La sensazione è che per Paul Pogba la strada difensiva cominci subito in salita. Nei prossimi giorni il francese sarà interrogato. In gioco c’è una parte abbondante, almeno uno o due anni, del suo finale di carriera.