Fa discutere in questi giorni la situazione di Paul Pogba, che è stato multato e non convocato per l'ultimo match a causa di un ritardo. Ne parla Tuttosport secondo cui la Juve nonostante tutto non abbia alcuna intenzione di lasciar partire il francese, anzi, ci punterà forte in futuro. Già a partire dalla gara con la Sampdoria, nella quale, riporta il quotidiano, Pogba potrebbe anche trovare spazio dal primo minuto.