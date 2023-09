IN GALLERY LE REAZIONI SOCIAL DEI TIFOSI

La notizia della positività di Paul Pogba al controllo antidoping fatto il 20 agosto, il giorno di Udinese-Juve, ha sconvolto il mondo Juve. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta per violazione degli articoli 2.1 e 2.2. Subito dopo l'ufficialità è arrivato anche il comunicato ufficiale del club che si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali.Una giornata che era iniziata con la notizia di una possibile cessione della società e che è proseguita con quanto raccontato precedentemente. Notizia che ovviamente ha sconvolto anche i tifosi, con alcuni che stentano a crederci e molti stanchi dell'ennesimo episodio negativo che coinvolge il giocatore francese da quando è tornato a Torino.