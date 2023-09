In casa bianconera c’è serenità ma un pizzico di irritazione è inevitabile vista la situazione, scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla vicenda riguardante Paul Pogba. Da parte del club c’è la consapevolezza di non aver fatto nulla di sbagliato, agendo nel rispetto delle regole. Perciò si attenderà innanzitutto l’esito delle controanalisi, dopodiché si cercherà di capire se il giocatore in questi mesi possa aver commesso qualche ingenuità, magari prendendo inavvertitamente qualche farmaco contenente sostanze dopanti. La Juventus sa che cosa gli ha dato e come lo ha curato in questi mesi, ma non può avere certezze su eventuali interventi esterni. Per questo vuole vederci chiaro prima di prendere una posizione.