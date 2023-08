Allegri si era speso in prima persona per e con Pogba, con cui aveva instaurato un ottimo rapporto nel biennio condiviso alla Juventus, tra sfide a basket e trionfi in campo (2 scudetti, 2 Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una finale di Champions, persa con il Barcellona). Grazie a Conte prima e a Max poi Pogba è diventato l’uomo da 105 milioni, cessione da record allo United e ricca plusvalenza per la Signora. Tecnico e club s’aspettavano che fosse ancora quello di un tempo, per questo non si sono fatti troppi problemi a garantirgli uno stipendio a doppia cifra (8+2 di bonus). Lo riporta Gazzetta.