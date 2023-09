Paul Pogba é risultato positivo ai controlli antidoping: rinvenute tracce di testosterone dopo le analisi svolte alla prima giornata di campionato. Una notizia shock in casa Juve. Nella passata stagione, il Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia, assolse il calciatore dell'Atalanta, José Luis Palomino, risultato positivo a un anabolizzante in un controllo antidoping a sorpresa nell'estate 2022. L'Atalanta, dopo l'accaduto, aveva successivamente chiesto le controanalisi, ma anche in quel caso la positività era stata confermata. Dopo l'udienza, ci fu l'assoluzione e venne accolta la versione del giocatore, secondo cui c'era stata una contaminazione accidentale.