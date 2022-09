Si vous lisez ce message c'est que mon bot aura fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) September 23, 2022

Nuovi dettagli e colpi di scena nella faida tra i, che al momento vededietro le sbarre esotto protezione della Polizia insieme alla madre Yeo Moriba. A rivelarli è ancora una volta lo stesso congiunto del centrocampista della, direttamente dalla prigione attraverso tweet automatizzati: "Se vedete questi messaggi significa che sono in carcere", si legge sul suo profilo. Secondo il racconto di Mathias, il giocatore francese era solito consegnare fino ain contanti a un tale, detto, per far sì che influisse sui risultati delle partite colpendo avversari e concorrenti con delle maledizioni.Sarebbe stata proprio di questo marabutto - conosciuto da Paul nel 2015 grazie a Sergee legato anche ad altri calciatori come l'ex Nazionale Alou Diarra - la responsabilità della prestazione di Kyliannella gara di ritorno didelcontro il, che i parigini persero 3-1 dopo aver dominato all'andata. E poi, la finale dell'del 2016, in cui accaddero "cose strane come l'invasione di falene", cosa che non bastò a fermare il Portogallo che comunque fronteggiò a partita in corso l'infortunio di Cristiano. Paul Pogba, conclude Mathias, avrebbe inoltre riempito lo stregone di denaro anche per la vittoria del2018 con la Francia, che lo vide tra i protagonisti.