Novità dall'intrecciato caso. Secondo France Press, che cita fonti giudiziarie, Mathias, il fratello maggiore di Paul Pogba sarebbe stato incarcerato nella serata di ieri dopo l’udienza tenutasi davanti al giudice delle libertà e delle detenzioni.La decisione arriva in seguito all’esposto presentato nelle scorse settimane da Paul che denunciava un tentativo di estorsione ai propri danni, come ricorda la Gazzetta. Ora si attendono i vari gradi della giustizia francese: è probabile che Mathias Pogba venga rilasciato su cauzione, ma si allontana allo stesso tempo il tentativo di riavvicinamento al fratello Paul. Una situazione molto difficile, che non lascia tranquillo il giocatore bianconero.