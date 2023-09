Nell'intervista a Repubblica, Cristiano Giuntoli ha parlato anche di Paul Pogba: "Aspettiamo le controanalisi e decideremo il da farsi insieme al suo management. Irritazione per come si è gestito dal suo ritorno? Penso solo a quanto ci manca in campo, non ci piangiamo addosso e guardiamo avanti. Con chi sostituirlo? Faremo un punto a Natale, prima vogliamo capire cosa possono darci i giocatori che abbiamo. Poi, se ci saranno occasioni le coglieremo".