"Paul Pogba è convinto di aver agito in modo corretto e che la sostanza proibita possa essere finita nell'integratore a seguito di una contaminazione in fase di produzione", scrive Tuttosport sul caso riguardante il centrocampista della Juve. L'ex Manchester Unoted, chiederà, ad ogni modo, tutte le attenuanti possibili e, in caso di beneplacito di Wada e Nado, potrebbe decidere di farsi giudicare dal Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport di Losanna, dove si potrebbe comunque appellare in caso di verdetto negativo da parte di quello antidoping, si legge.