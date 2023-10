nella conferenza stampa per presentare i due impegni dei Bleus nelle qualificazioni a EURO 2024 (contro Bosnia e Cipro), ha toccato il tema riguardante Paul Pogba: "timamente gli sono cadute sulla testa un sacco di cose. Si trova in una situazione complicata. Si difenderà. Dovrà difendersi, questo fa parte di una lunga procedura. Tutto è iniziato con la perizia del campione. Non so cosa gli riserverà il domani, ma è triste per lui quello che gli sta succedendo".RIENTRO NELLA FRANCIA? - "Non avrò una posizione categorica o radicale. Non so come sarà il suo futuro, ci vorrà tempo. Anche se è con noi da un po', tra parentesi è chiaro. Spero per lui che ritrovi il sorriso, il pieno possesso dei suoi mezzi, che ritrovi il campo, ma ci vorrà del tempo".