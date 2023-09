German Denis, ex attaccante dell'Atalanta, parla così del caso Paul Pogba a Sportitalia: "Bisognerà capire innanzitutto di quale sostanza parliamo. Potrebbe essere legato alle infiltrazioni a cui si è sottoposto al ginocchio. Purtroppo è stato molto sfortunato se è questo il caso. I medici della Juventus sanno come funzionano i controlli antidoping e mi auguro che lui non centri niente con questa storia".