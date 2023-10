Niente ribaltone, niente resoconto errato da parte del laboratorio antidoping dell'Acqua Acetosa a Roma. Come racconta Gazzetta, le controanalisi confermano il verdetto delle analisi iniziali:è risultato positivo al testosterone. La vicenda ora si sposta dallealle stanze della giustizia sportiva, in particolare, alla giustizia antidoping, una branca indipendente che bypassa le normali procedure federali per giungere rapidamente alla sua conclusione tramite l'asse Procura Antidoping - Tribunale Nazionale Antidoping - Tas.È l'inizio di una nuova storia, poiché il rapporto tra il calciatore francese e la Juventus sembra ormai essere giunto a una definitiva conclusione.Tuttavia, resta un grande punto interrogativo sulla strategia difensiva di Pogba.Gli avvocati e gli esperti hanno avuto giorni per studiare il caso,Sebbene fosse suo diritto farlo, una rinuncia avrebbe potuto rappresentare un segno di apertura verso il sistema e la sua credibilità, magari preparando il terreno per un processo meno litigioso. La sorpresa è che sembra difficile immaginare che Pogba abbia assunto consapevolmente una sostanza sintetica ormai facilmente rilevabile dai test antidoping. La leggerezza con cui avrebbe agito suscita perplessità. Pertanto, diventa fondamentale comprendere la sua linea di difesa e le possibili attenuanti. Al momento, il punto di partenza dell'indagine non è favorevole per il calciatore,Pogba cercherà di dimostrare in primo luogo la "non intenzionalità," il che potrebbe portare a una riduzione immediata della sospensione da quattro a due anni. Inoltre, potrebbe negoziare ulteriori sconti attraverso un "accordo riservato non riproducibile" che richiederebbe l'ammissione del reato e la ricostruzione dettagliata delle circostanze che hanno portato all'assunzione inconsapevole.Nella "lettera di deferimento," la procura antidoping dovrà presentare la sua accusa a Pogba,In caso contrario, si procederà al processo sportivo davanti al Tribunale Nazionale Antidoping o alla richiesta di un'udienza unica presso il Tribunale Arbitrale dello Sport, ma quest'ultima opzione richiederebbe l'approvazione di Nado Italia e della Wada.