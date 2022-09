Ultimissime provenienti dalla Francia, sul casoe l'indagine riguardo la presunta estorsione. Come riporta RMC Sport, infatti, il fratello Mathias, dopo essere stato messo in stato di fermo dalla polizia transalpina, si é presentato oggi di fronte al giudice che ha confermato l'arresto e le incriminazioni: "trascorrerà la sua prima notte in prigione questo sabato sera"."Mathias Pogba è sospettato di estorsione a suo fratello Paul Pogba. È stato l'ultimo dei cinque sospettati a comparire davanti al giudice delle libertà e della detenzione, poco dopo le 22:00. Anche tre degli altri quattro indagati sono stati incriminati e posti in custodia cautelare, mentre l'ultimo ha chiesto un dibattito con il giudice delle libertà e della detenzione".