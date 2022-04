È finito anche il sito tedesconell'inchiesta delladella FIGC sul, che ha portato al deferimento dei dirigenti, fra gli altri, di. Gli inquirenti, infatti, avrebbero utilizzato il noto portale come metro per valutare il "giusto prezzo" di un calciatore , e oggi sono gli stessi autori del sito a fare chiarezza e a dire la propria sulla questione tramite un comunicato ufficiale."I Valori di Mercato di Transfermarkt sono calcolati sulla base di un insieme di fattori (vd. punto 1) e dietro la spinta ricevuta dalla, i cui membri valutano i predetti elementi condizionatori nei thread dedicati nel nostro forum.: l‘obiettivo principale è quello di fare una stima del prezzo al netto di alcune importanti variabili, di seguito indicate (vd. punto 2), considerate troppo fluide per essere prese in considerazione nei VdM di Transfermarkt. Ad esempio un giocatore a fine contratto può avere un valore di trasferimento pari a zero, ma questo non avrà impatto sul suo valore di mercato. Va puntualizzato che Transfermarkt non utilizza algoritmi.Generalmente per ogni campionato presente nel database di Transfermarkt, a parte quelli giovanili, sono previsti due aggiornamenti completi a stagione, uno a metà e un altro a fine campionato. Per i campionati più importanti o eventi straordinari, come ad es. un Mondiale, sono previsti aggiornamenti intermedi, che comprendono solo una parte dei partecipanti agli stessi. L’evoluzione del calcio contemporaneo impone a Transfermarkt la diluizione dei tempi di analisi su un preciso arco temporale, al fine di evitare giudizi affrettati e/o approssimativi.1. I fattori più rilevanti per stabilire i valori di mercato- Condizioni fisiche dell’atleta su media-lunga distanza- Età- Esperienza- Fattori esterni al mondo del calcio (ad es. la pandemia da COVID)- Gestione del marketing individuale- Interesse sul mercato e trasferimenti- Livello e status del campionato, sia in termini sportivi che finanziari- Particolarità del singolo campionato- Prestazioni sportive col club e in Nazionale- Potenziale di crescita - Reputazione, prestigio, carattere- Situazione economica del mondo calcistico- Tendenza ed evoluzione del mercato2. Fattori che possono influire sul prezzo- Acquisto parziale dei diritti del giocatore- "Biding Wars"- Cessione di percentuale su futura rivendita di un giocatore- Clausola rescissoria- Esclusione dal progetto tecnico della società- Giocatore richiesto espressamente dal tecnico- Investimento per il futuro (ipervalutazione del giocatore sulla stima delle potenzialità. Fattore da usare con cautela. Applicabile soprattutto a profili senza o con poca esperienza nel professionismo)- Plusvalenza per ragioni di bilancio- Prestito e costo dello stesso- Scadenza contratto vicina (1/2 anni)- Scambio con altri giocatori/contropartita tecnica- Condizioni che costringono una società a vendere (problemi finanziari, tetto ingaggi da rispettare, presa di posizione del giocatore ecc.)- Trasferimento mediante diritto/obbligo di riscatto o con opzione di riacquisto- Valutazione dei bonus nel contratto firmato".