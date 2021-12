Ezio Greggio, intervistato da Tuttosport, ha parlato del caso plusvalenze e dell'indagine che coinvolge la Juventus: "Tanto rumore per nulla. Se succedesse qualcosa alla Juventus, salterebbe tutto il campionato visto l’alto numero di squadre coinvolte nelle plusvalenze. Mi viene da ridere: la Juve, essendo la più amata e odiata d’Italia, diventa comoda per fare gli scandali e gli scoop. Non bisogna sparare sulla Juve".