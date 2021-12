Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex direttore sportivo della Roma e del Bologna Walterha parlato anche di, tema scottante in casa. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi compiaccio delle mie e delle nostre plusvalenze, quelle dellasono state sempre nette e pulite, reali. Me ne compiaccio oggi perché vedo che tante erano truccate, come scopro oggi. Il calcio non si fermerà per questo, basta che ci siano le sanzioni che ci devono essere. Però il calcio è della gente e la gente lo difenderà sempre".