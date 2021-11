Il direttore della Gazzetta dello Sport Stefanoha riflettuto, sulle pagine della rosea, sulche vede indagata la. Ecco il suo pensiero: "Non mi pare credibile che si possa tutto ridurre al sistema. La Juve ha una leadership forte incarnata dal suo presidente, Andrea: che Paratici possa aver deciso e gestito in autonomia un gigantesco affare da 282 milioni è impossibile. In secondo luogo va tutelato chi nella Juve ha investito i propri risparmi fidandosi dei bilanci che venivano presentati. Infine è opportuno che la Federcalcio e l'Uefa si occupino della questione plusvalenze, come peraltro Gravina ha sempre detto di voler fare. In Italia e in altri Paesi sappiamo che il sistema delle plusvalenze è pratica indisturbata da tempo.".