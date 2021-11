Viene giù tutto pic.twitter.com/FprM771n9g — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 26, 2021

Non si sono fatti attendere i commenti alla notizia relativa al blitz della Guardia di Finanza alla Continassa e della relativa indagine per "falso in bilancio e false fatturazioni" nei confronti di Andreae altri dirigenti della. Tra i primi a dire la propria sulla vicenda, legata al caso plusvalenze, il giornalista Maurizio, che sul suo profilo Twitter ha scritto tre parole lapidarie a corredo dell'articolo del Corriere della Sera: "Viene giù tutto".