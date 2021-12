“Nelle compravendite dei calciatori 7 miliardi di euro in un anno vengono trasferiti in un sistema dafar. Dobbiamo dunque introdurre nuove regole”, ha detto il numero uno della FifaIl presidente è stato intervistato dalla trasmissione Report, che andrà in onda lunedì alle 21:15 su Rai 3. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso programma sul suo account Instagram.