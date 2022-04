Quella giunta per lui dalla Procura federale è la richiesta più pesante: 16 mesi di inibizione. L'ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, attualmente al Tottenham, è stato tra i protagonisti dell'udienza di oggi relativa al caso plusvalenze, con i legali chiamati a difendere non solo il club - per cui è stata chiesta un'ammenda da 800 mila euro - ma anche e soprattutto i dirigenti, dal presidente Agnelli a Cherubini fino a Nedved, Arrivabene e molti dei membri del Cda, oltre appunto a Paratici. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, in occasione del dibattimento odierno quest'ultimo si sarebbe detto "addolorato" rispetto alle accuse della Procura.