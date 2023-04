Parte tutto dall'inchiesta Prisma. Ma ha preso oggettivamente direzioni diverse, non solo quella verso Torino. Sì, perché dal lavoro della, almeno a quanto si sa pubblicamente, è stato aperto un fascicolo dalla procura della repubblica di Bologna, focalizzato sulla cessione di Riccardo Orsolini, e a Cagliari, dove invece il centro sembrerebbe essere l’arrivo in Sardegna di Alberto Cerri. Come racconta Gazzetta, siamo alle prime battute: le altre procure della repubblica che hanno ricevuto il materiale torinese sono quelle di(per il Sassuolo),(per la Samp),(per l’Atalanta) e(per l’Udinese). In queste ore si sta scoprendo che in realtà anche Roma dovrebbe aver ricevuto alcuni documenti.Per quanto riguarda l'indagine di Napoli, questa sembra destinata a chiudersi in un verso o nell'altro ma non a distanza ravvicinata. Alla fine di gennaio, i pm che hanno in mano il faldone hanno chiesto altri sei mesi per indagare. Al centro della storia c’è l’affare Osimhen. Non per la valutazione data dal calciatore nigeriano, ma per il valore attribuito agli altri giocatori che integrarono lo scambio con il Lille: il portiere Orestis Karnezis e i tre Primavera di allora, Luigi Liguori , Claudio Manzi e Ciro Palmieri.