Quando si deciderà il caso plusvalenze del Napoli?

Ci sono possibilità di penalizzazione?

Dopo l'interrogatorio richiesto dal presidentestesso, al Napoli regna la serenità riguardo al sospetto di plusvalenze fittizie nell'affare che ha portato in azzurro l'attaccante nigerianonell'estate del 2020.I legali stanno preparando la memoria difensiva da depositare nella prossima settimana: i pubblici ministeri contestano a De Laurentiis e ai membri dell'allora Consiglio di Amministrazione il reato di falso in bilancio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il procedimento penale, che ha visto il club e De Laurentiis scagionati nel contesto sportivo,In assenza di nuovi sviluppi, ilchiuso, salvo un possibile rinvio a giudizio. Durante l'interrogatorio di mercoledì,È stato ribadito che l'ipotesi di reato è considerata infondata e che le valutazioni dei giocatori coinvoltiInoltre, data la solidità del bilancio del club negli anni precedenti, non c'era alcun bisogno di, e non sono stati tratti vantaggi né patrimoniali né sportivi.