Il Procuratore Federale #Chiné spiega perché la #Juventus é stata processata dalla giustizia sportiva mentre il #Napoli (citando proprio il caso Osimhen) o altre squadre invece NO.



“La procura di Torino ha condotto un’indagine, le altre procure no.”



pic.twitter.com/uVP4V1yDkP — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) December 23, 2023

Al Premio Sport e legalità Giuseppe, procuratore federale, ha spiegato perchè laè stata processata per il caso plusvalenze ed altri club, come ad esempio il Napoli no. Questa la sua spiegazione:"I tifosi si chiedono perchè il procuratore federale si sia accanito con la Juve e non con il Napoli, l'affare Osimhen. La risposta è banale, io però non parlo come regola. La Juventus ha avuto un'indagine alla procura di torino per bravura dei magistrati. Un'indagine con sequestri e perquisizioni con cui ha acquisito documenti e materiali che nessuna procura ha reperito. Il processo è finito ora come sapete. Quello che c'era contro la Juventus in virtù della bravura dei magistrati di torino che hanno condotto l'indagine. Ci sono ancora altre procure con indagini aperte, qualcuna è stata archiviata perchè non c'era abbastanza materiale. Se ricevessi materiali come quelli della Juventus riaprirei i casi".