Come spiega La Gazzetta dello Sport, tra i filoni d'indagine che stanno interessando lac'è anche quello sui nuovi club considerati dai pm piemontesi "partner" dei bianconeri nelle operazioni che hanno portato a. La Procura Figc non ha indicato i nomi delle squadre coinvolte, ma stando allesi può ipotizzare la presenza di"Sono società assenti nel primo processo, quindi - per loro e per i bianconeri, magari con il coinvolgimento di nuovi dirigenti - l'iter partirebbe dal primo grado, ma trascorsi i 60 giorni di indagini dall'apertura del fascicolo Chiné potrebbe anche chiedere l'archiviazione", spiega la rosea. "Se invece ci fosse un deferimento si andrebbe davanti al Tribunale federale e le sanzioni richieste sarebbero presumibilmente in linea con quelle che la Procura farà il 20 gennaio".