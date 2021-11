Come si ripete da alcuni giorni: le plusvalenze si fanno in due. In questo momento, l'indaginedella Procura di Torino si concentra sul verificare la posizione dellain merito. Tra i club che potrebbero essere coinvolti, però, c'è anche il, soprattutto per l'affare che ha portato all'acquisto di Rovella e alla cessione, da parte del club bianconero, di Portanova e Petrelli.I nuovi proprietari del Grifone, tuttavia, per bocca di Andresfanno sapere che nel caso in cui venissero chiamati in causa dagli inquirenti darebbero il loro pieno appoggio all'indagine: "Se dovessimo essere chiamati - ha dichiarato il manager americano a Repubblica - siamo pronti a collaborare".