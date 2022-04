Nell'ambito del caso plusvalenze verrà ascoltata anche la dirigenza della Juventus. L'incontro davanti al Tribunale federale nazionale della FIGC presieduto da Carlo Sica è in programma nella mattinata di giovedì. Come riporta Calcio e Finanza non verrà ascoltata solo la Juventus tra un paio di giorni ma anche Genoa, Napoli e Sampdoria. Nella giornata di oggi sono stati sentiti i rappresentanti di Novara, Chievo, Empoli, Pisa, Pescara e la dirigenza del Parma.



SITUAZIONE - Nell'ambito dell'inchiesta sono già stati ascoltati diversi procuratori e giocatori. Tutti quanti come persone informate sui fatti e nessuno come indagato. Si pensi a Dybala oppure Chiellini ascoltati nelle scorse settimane dalla Procura di Torino. Nella giornata di giovedì quindi verranno ascoltati anche i dirigenti della Juventus per cercare di fare chiarezza sulla situazione.