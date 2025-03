Caso plusvalenze, la FIGC apre un'indagine sulla Roma: cosa rischiano i giallorossi

Getty Images

Cosa rischia la Roma?

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Procura FIGC ha aperto un fascicolo di inchiesta sulle plusvalenze realizzate dalla nell'arco temporale precedente all'insediamento della famiglia Freidkin ai vertici della società giallorossa.Il procuratore Chinè sta studiando le carte inviategli dalla Procura di Roma, secondo la quale il club giallorosso avrebbe contabilizzato plusvalenze per 60 milioni quando invece il valore reale sarebbe dovuto essere di 39 milioni.In questo momento la Roma non è stata deferita e questa ipotesi potrebbe concretizzarsi soltanto dopo la conclusione delle indagini. La Procura Federale ha ricevuto da poco le carte e di conseguenza il procedimento dovrebbe protrarsi fino alla fine del mese di aprile. Solo a quel punto se ne potrà capire di più.