"Peggio di così c'è solo": questa la frase emersa dall'di una telefonata - risalente a mesi chiave del calciomercato - che vedeva coinvolti dirigenti della, uomini di fiducia del presidente Andrea. A renderla nota è l'edizione odierna di Repubblica, che già ieri, sempre nell'ambito del, aveva parlato sulle sue pagine di "alba di una nuova Calciopoli".Un accostamento, questo, che sta iniziando a preoccupare non poco i tifosi bianconeri, in attesa della conclusione delle indagini. Le parole registrate dai finanzieri, del resto, svelano un mondo che travalica i confini penali per entrare nel campo dei possibili illeciti sportivi. È un "intero sistema che è malato", commentano i pm che presto invieranno tutti gli atti delle indagini alla procura federale della Federcalcio, nella convinzione che siano emersida far tremare numerose altre squadre, non solo la Juventus.Nel frattempo, come già riportato , a breve dovrebbero essere interrogati altri tre dirigenti: il segretario Paolo, il responsabile dell'Under 23 Giovannie l'avvocato Cesare. Sarà invece il commercialista Enricoad affiancare il procuratore aggiunto Marco Gianoglio nell'analisi dei conti del club torinese: già 15 anni fa il professionista aveva esaminato le plusvalenze dei bianconeri in un'inchiesta chiusa con l'assoluzione di Luciano, Robertoe Antonio