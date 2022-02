L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto suldopo la conclusione delle indagini, annunciata nella serata di ieri anche dalla attraverso un comunicato ufficiale . I club a cui è arrivato l'avviso, oltre a quello bianconero, sono Napoli, Empoli, Sampdoria, Genoa, Pisa, Parma, Pescara, Pro Vercelli, Novara e Chievo. Le società coinvolte rischiano il, e ora hanno 15 giorni di tempo per consegnare le loro memorie difensive. La Juve sarebbe sotto osservazione per lo scambiocon ile per l'affarecon il