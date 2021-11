La Juventus cosa deve temere nell'inchiesta Prisma? Ci sono ancora pochi elementi noti per lanciarci in previsioni, ma se restiamo al solo fatto delle plusvalenze non dovrebbero arrivare sanzioni particolarmente gravi. Come fa notare Tuttosport, infatti,Esattamente quello che sta facendo la Juve. La cui ricapitalizzazione non è stata bloccata dalla Consob, e anche questo pare un segnale incoraggiante.Poi ribadiamo, ci potrebbero essere altri eventuali illeciti su cui la Procura sta svolgendo le proprie indagini.