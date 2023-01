Secondo quanto riportato da La Repubblica, durante l'esposizione della propria linea difensiva nell'ambito dell'udienza in corso in queste ore presso la Corte Federale d'Appello per il, il legale dellaNicolaha chiesto che il procedimento di revocazione fosse rigettato per una questione formale: laavrebbe infatti ecceduto i termini per presentare la richiesta. I primi fatti nuovi sarebbero entrati in possesso degli inquirenti a fine ottobre, e il codice di giustizia sportiva prescrive ilper la richiesta di revocazione, arrivata, invece, solo il 22 dicembre, ossia 56 giorni più tardi.La Juventus, intanto, ha presentato la propria difesa sulla base del principio del, cardine dell'ordinamento italiano per il quale nessuno può essere processato due volte sui medesimi fatti: "Ricorso inammissibile, in ragione dell’assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario”, cioè di “fatti nuovi”.Seguiranno aggiornamenti sugli sviluppi dell'udienza