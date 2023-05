Dietro la richiesta della Procura della FIGC di 11 punti di penalizzazione alla Juventus c'è l'obiettivo chiaro di escludere il club dalla prossima Champions League. Il famoso concetto di afflittività della giustizia sportiva, ossia che una pena deve procurare un "danno", non dovrebbe però essere motivo sufficiente per cambiare la sanzione a seconda, in questo caso, di quanti punti di penalizzazione sono necessari per evitare che la Juve si qualifichi alla prossima Champions.La norma di riferimento è l’articolo 8 del CGS che, in caso di penalizzazioni, precisa che “La pena quindi deve essere giusta e proporzionata all’illecito addebitato. Se poi la sanzione non procurasse un "danno sportivo" nella stagione in corso, dovrebbe essere in parte, o totalmente fatta scontare l'anno seguente.00