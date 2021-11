L'intervento diretto di John Elkann per decidere la strategia difensiva della Juventus nell'indagine Prisma. In questo, ci sarebbe un importante cambiamento, come riporta il giornalista Tony Damascelli:"Il lavoro di questi giorni riguarderà il quadro finanziario, le sicurezze per le banche sull'aumento di capitale, una serie di incontri con l'ufficio legale che, per la prima volta non coinvolgerà lo studio Chiusano-Chiappero, la tutela è affidata all'avvocato Sangiorgio di Milano, un lavoro diplomatico e di autodifesa mentre si può prevedere che la procura passi a interrogare gli altri indagati, dopo aver verbalizzato la testimonianza di Federico Cherubini, da nove anni nel club e dunque a conoscenza delle strategie della società. Domani sera, a Salerno, un altro viaggio nel buio".