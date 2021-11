Francesco, ex membro della Corte d'Appello della, ha detto la sua sulche vede indagata la. Ecco le sue parole ai microfoni di Libero: "Di solito si rischiano punti o l'esclusione dai campionati quando il fine è ottenere l'iscrizione ad una competizione a cui non si sarebbe ammessi. Non penso sia il caso della Juventus. Le eventuali plusvalenze strumentali non dovrebbero essere legate a problemi patrimoniali reali, né penso siano finalizzate all'iscrizione al campionato o a rimediare all'impossibilità di adempiere alle obbligazioni (come i pagamenti degli stipendi, ndr.), piuttosto possono essere legate alla necessità di non sostanziare perdite pesanti per non evidenziare incapacità gestionali. Visto il periodo oggetto di analisi, dal 2019 al 2021, si può pensare che siano operazioni legate all'acquisto di, che ha generato scompensi finanziari. D'altronde, il valore di un calciatore nei bilanci non è legato alla sua forza ma alla possibilità di rivendere il cartellino".