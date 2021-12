Il caso plusvalenze si allarga e i nerazzurri sono indagati per molte operazioni legate ai bilanci 2017/18 e 2018/19. L’ipotesi di reato “riguarda il delitto di false comunicazioni sociali” e questi sono i nomi nel mirino, pubblicati da Calcio&Finanza:Davide Santon: ceduto alla Roma per 9,5 milioni, plusvalenza 8,127 milioni;Andrei Ionut Radu: ceduto al Genoa per 8 milioni, plusvalenza 7,763 milioni;Davide Bettella: ceduto all’Atalanta per 7 milioni, plusvalenza 6,949 milioni;Federico Valietti: ceduto al Genoa per 6 milioni, plusvalenza 5,950 milioni;Jeison Murillo: ceduto al Valencia per 11,938 milioni, plusvalenza 5,340 milioni;Marco Carraro: ceduto all’Atalanta per 5 milioni, plusvalenza 4,455 milioni;Jens Odgaard: ceduto al Sassuolo per 4,620 milioni, plusvalenza per 3,535 milioni;Nicolò Zaniolo: ceduto alla Roma per 4,230 milioni, plusvalenza per 2,643 milioni;Yuto Nagatomo: ceduto al Galatasaray per 2,5 milioni, plusvalenza per 1,845 milioni;Rei Manaj: ceduto all’Albacete per 1,975 milioni, plusvalenza per 1,225 milioni;Francesco Bardi: ceduto al Frosinone per 1 milione, plusvalenza per 721mila euro;Geoffrey Kondogbia: ceduto al Valencia per 21,893 milioni, plusvalenza per 541mila euro;.Gary Medel: ceduto al Besiktas per 2,5 milioni, plusvalenza per 191mila euro;Stevan Jovetic: ceduto al Monaco per 10,5 milioni, plusvalenza per 129mila euro;Marco Capone: ceduto al Crotone per 20mila euro, plusvalenza per 16mila euro;AFFARI 2018/19Andrea Pinamonti: ceduto al Genoa per 19,5 milioni, plusvalenza 9,009 milioni;Zinho Vanheusden: ceduto allo Standard Liegi per 11,740 milioni, plusvalenza 9,529 milioni;Andrea Adorante: ceduto al Parma per 4 milioni, plusvalenza per 3,954 milioni;Marco Sala: ceduto al Sassuolo per 3 milioni, plusvalenza per 2,949 milioni;Gabriele Zappa: ceduto al Pescara per 3 milioni, plusvalenza per 2,945 milioni;Riccardo Burgio: ceduto all’Atalanta per 1,5 milioni, plusvalenza per 1,464 milioni;Francesco Forte: ceduto al Waasland per 400mila euro, plusvalenza per 287mila euro;Alberto Brigati: ceduto al Padova per 5mila euro, plusvalenza per 4mila euro;