Il Codacons, associazione che raggruppa tutte quelle per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ha pubblicato una nota ufficiale riguardante l’indagine della Procura di Torino sul caso delle plusvalenze realizzate dalla Juventus e messe a bilancio negli ultimi anni. Di fatto, il Codacons ha comunicato l’avvio di un’azione collettiva a favore degli azionisti della società bianconera."È di pochi giorni fa la notizia dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Torino sull’operato dei vertici della Juventus FC, con particolare riferimento ad alcune anomalie che sarebbero emerse nei bilanci degli anni 2019, 2020, 2021. Le ipotesi al vaglio della magistratura – come emerso da notizie stampa – sono quelle die altri reati in, reati che – se confermati – potrebbero aver gravemente leso ie glidella Juventus FC S.p.a., aprendo la strada alle richieste di risarcimento". Questo il comunicato.