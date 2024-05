Ladiha concluso le indagini sulle presunte plusvalenze finanziarie dell'AS Roma, con l'attenzione ora rivolta verso la vecchia gestione del club. Secondo quanto riportato dall'ANSA, tra coloro che rischiano di finire sotto processo figurano l'ex proprietarioe altri dirigenti che facevano parte della struttura del club in quel periodo.I presunti reati ipotizzati includono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, concentrati su alcune operazioni di compravendita di giocatori. Tra i nomi coinvolti figurano quelli di giocatori comeInoltre, nell'atto di chiusura delle indagini vengono citate anche le operazioni riguardanti Manolas e Diawara.È interessante notare che nel comunicato non viene menzionata alcuna coinvolgimento attuale del presidente e del vicepresidente della Roma, Dan e Ryan. Questo lascia aperte domande sulla possibile continuità o discontinuità tra le gestioni passate e attuali del club, e su come la nuova proprietà potrebbe affrontare le implicazioni di questa vicenda.